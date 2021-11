La definizione e la soluzione di: Ceste per pescare aragoste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NASSE

Curiosità/Significato su: Ceste per pescare aragoste ("Rete": usando un retino, pescare 15 pesci in un allevamento) e Trap ("Trappola": tirare in superficie delle trappole per aragoste posizionate sul fondo dell'oceano ...

Le ceste dei fornai; ceste in spalla; Materiale naturale per ceste e scope; Uccello che si tuffa in mare per pescare ; Un filo per pescare ; Uncini per ripescare cose; Una delle città dell'olio DOP Aprutino pescare se; La cesta per le aragoste ; Lo Stato degli USA che si incunea nel Canada, famoso per la pesca delle aragoste ; Trappole per aragoste ; Artropodi come granchi e aragoste ;