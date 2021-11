La definizione e la soluzione di: Cambiano la sposa in suora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UR

Curiosità/Significato su: Cambiano la sposa in suora ottave distribuiti in parti diverse dell'opera. Le dimensioni cambiano, il poema viene quindi portato a 46 canti, modificandone la suddivisione e l'architettura ...

