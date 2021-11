La definizione e la soluzione di: Le alte corone dei Papi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIARE

Curiosità/Significato su: Le alte corone dei Papi monzese fu riscattato da Matteo I Visconti. Dopo il ritorno dei papi a Roma da Avignone, la corona fu utilizzata per altre incoronazioni di Imperatori come ...

