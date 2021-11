La definizione e la soluzione di: Una strofa formata da due versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISTICO

Curiosità/Significato su: Una strofa formata da due versi Il distico è una strofa formata da una coppia di versi. Terzina: Una terzina in poesia è una strofa composta da tre versi. Quartina: Una quartina è la ...

