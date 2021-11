La definizione e la soluzione di: Sono uguali in trentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TN

Curiosità/Significato su: Sono uguali in trentina all'Alto Adige, costituisce l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. La regione storico-geografica trentina fu già municipium romano, ducato longobardo e contea ...

Le insonni sono bianche; sono diurne e notturne; Possono cantare una romanza come Che gelida manina; Una sono ra frustata; Del tutto uguali , identici; Sono uguali in disordine; Sono uguali nell'europeismo; Tre carte uguali a poker; Una trentina di minuti; Località trentina sull'Avisio; La valle trentina delle mele; La Riva località turistica lacustre trentina ;