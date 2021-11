La definizione e la soluzione di: Quartiere formato da più isolati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIONE

Curiosità/Significato su: Quartiere formato da piu isolati Central Park West (8ª avenue). Nel quartiere, Broadway corre lungo 66 isolati, formando la spina del quartiere: fino alla 72ª street incrocia le avenues ...

Altre definizioni con quartiere; formato; isolati; Un quartiere di Cagliari con omonima basilica; Un noto e vivace quartiere di Tirana; quartiere tipicamente afroamericano di New York; Il sesto quartiere di Roma; Mitico cacciatore ucciso da Artemide e trasformato in una costellazione; Ciascuno è formato da tre; Libri di piccolo formato , in genere economici; Un seguace del riformato re religioso Jan Hus; Solitari, isolati ; Nuclei d'isolati cittadini; Alloggi rurali prevalentemente isolati ; Nucleo d’isolati cittadini; Ultime Definizioni