La definizione e la soluzione di: I popoli che parlano arabo ed ebraico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEMITICI

Curiosità/Significato su: I popoli che parlano arabo ed ebraico I Semiti sono tutti i popoli che parlano, o hanno parlato, lingue collegate al ceppo linguistico semitico (Arabi, Ebrei e Cananeo-Fenici). Il primo a proporre ...

Altre definizioni con popoli; parlano; arabo; ebraico; Lo sono i popoli scandinavi; Governava su molti popoli ; Proprio di tutti i popoli di lingua germanica; La cucina delle tradizíoni dei popoli ; parlano come i friulani; parlano francese e olandese; parlano tutti come noi; Che non parlano e non producono suono; Pezzo grosso arabo ; Appellativo arabo per condottiero; Emirato arabo divenuto indipendente nel 1961; Ci sono quelle degli insetti e quelle parabo liche; Diffuso nome ebraico ; I capi spirituali del mondo ebraico ; Lo è il popolo ebraico secondo la Torah; L'antico quartiere ebraico ; Ultime Definizioni