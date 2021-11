La definizione e la soluzione di: Navi da pesca con l'arpione a prua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALENIERE

Curiosità/Significato su: Navi da pesca con l arpione a prua nell'Oceano Atlantico e aver faticosamente doppiato Capo Horn con quella che si considerava allora una pesca quasi insignificante, Pollard decise di spingersi al ...

Altre definizioni con navi; pesca; arpione; prua; Antiche navi ; Vi fanno sosta le navi ; Lo sono i popoli scandinavi ; Le corse con i navi gatori; Un’insidia... mimetizzata dal pesca tore; Può ferire l’incauto pesca tore; Illuminano per la pesca ; Barca da pesca a un solo albero e vela latina; É gustosa “in carpione ”; Pesce in carpione ; L'arpione del pescatore; E' gustosa in carpione 47100; Fine di prua ; Ornava la prua della nave; Albero quasi orizzontale a prua di un'imbarcazione; Tale è un oggetto che si trova a prua della nave; Ultime Definizioni