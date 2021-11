La definizione e la soluzione di: Modo indefinito dei verbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARTICIPIO

Curiosità/Significato su: Modo indefinito dei verbi verbi incrementali hanno caratteristiche sia dei verbi di attività (processo indefinito) sia dei verbi di compimento (processo definito). Per individuare ...

