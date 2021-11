La definizione e la soluzione di: Gomme per biciclette da Corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TUBOLARI

Curiosità/Significato su: Gomme per biciclette da Corsa larga scala, che a quel tempo erano poco più che biciclette da corsa irrobustite, con manubrio dritto e gomme più larghe. Nei vent'anni a cavallo del 2000 ...

Altre definizioni con gomme; biciclette; corsa; Si mettono alle gomme in caso di forte nevicata; Vi si effettuano rapidissimi cambi di gomme ; Piccoli contenitori per gomme , pennarelli, ecc..; Misura la pressione delle gomme ; Ladri di biciclette : De Sica = La corazzata Potémkin : x; Non li hanno le biciclette da corsa; Marchio di biciclette dal nome di comune lombardo; Solitamente si usano prima delle biciclette ; La Casa con corsa e Astra; Buon cavallo da corsa ; Una macchinetta da corsa che è priva della carrozzeria; Tipo di pneumatico in uso nelle bici da corsa ; Ultime Definizioni