La definizione e la soluzione di: Si effettua prima di rifinire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SGROSSAMENTO

Curiosità/Significato su: Si effettua prima di rifinire soprannome di «gemelli del gol» già proprio dei bomber blucerchiati degli albori, Giuseppe Baldini e Adriano Bassetto. Con Mancio a rifinire alle sue spalle ...

