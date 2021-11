La definizione e la soluzione di: Sono pari nel solco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Curiosità/Significato su: Sono pari nel solco il sottospinato e il piccolo rotondo. Tra i due tubercoli si trova il solco bicipitale (o intertubercolare), delimitato verso la diafisi da due creste ...

Altre definizioni con sono; pari; solco; sono doppie in carretto; Lo sono gli occhi appesantiti dal sonno; sono uguali in disordine; sono uguali nell'europeismo; La mosca lo è al pari della farfalla; Il Riccardo del musical Notre Dome de pari s; A pari gi c'è quella de la Cité; Divide in due metà pari gi; Un solco che si dilegua; solco che spumeggia; Tracciò il famoso solco quadrato; Un solco impresso dal tempo;