La definizione e la soluzione di: Piede latino con due sillabe brevi e una lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANAPESTO

Curiosità/Significato su: Piede latino con due sillabe brevi e una lunga dattilico Il coriambo è un piede della metrica greca e latina. Si compone di una sillaba lunga, due sillabe brevi e una sillaba lunga (— ? ? —): si tratta ...

