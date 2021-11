La definizione e la soluzione di: Lingua monosillabica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINESE

Curiosità/Significato su: Lingua monosillabica cinese moderno non è una lingua "monosillabica" siccome il cinese moderno standard ha una struttura assai meno monosillabica rispetto al passato, in quanto ...

Altre definizioni con lingua; monosillabica; C'è chi non li ha sulla lingua ; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Costa fatica al lingua cciuto; Come la lingua di Goethe; Ultime Definizioni