Si gonfiano nei canotti

Soluzione 8 lettere : TUBOLARI

