La definizione e la soluzione di: Compose la Danza delle spade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : KACIATURIAN

Curiosità/Significato su: Compose la Danza delle spade le armi come strumenti stilizzati della danza stessa. Ad esempio, in alcuni villaggi nel nord Italia, le spade sono sostituite da mezzi cerchi di legno ...

