La definizione e la soluzione di: Una sala di certe pasticcerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEAROOM

Curiosità/Significato su: Una sala di certe pasticcerie Sanssouci" - nella sala di marmo, la quale servì a questo scopo solo in certe particolari occasioni. Il locale è dominato da innumerevoli dipinti di pittori francesi ...

