La definizione e la soluzione di: È stato sostituito dal lettore di Cd. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GIRADISCHI

Curiosità/Significato su: e stato sostituito dal lettore di Cd delle copertine degli album), registrare i propri CD, scaricare le canzoni nel proprio lettore di musica digitale, acquistare musica su internet utilizzando ...

Altre definizioni con stato; sostituito; lettore; Quella del Vaticano è uno stato ; Chi li passa, si trova in un altro stato ; Tormentato stato del Medio Oriente; Lo stato con capitale Asmara; In molte famiglie ha sostituito ... la conversazione; E' stato sostituito da Giuseppe Conte; Il Luigi generale sostituito da Armando Diaz; Cade per essere sostituito ; La volta il lettore ; Lo assegna l'elettore ; Riflettore per fotografi; Il lettore di mp3 Apple;