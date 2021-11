La definizione e la soluzione di: Sono divise dalla “Qjpr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OP

Curiosità/Significato su: Sono divise dalla “Qjpr

Lo sono i semi di girasole e di sesamo; Lo sono i cinema durante le proiezioni; sono imponenti quelle formate dal Niagara; Si possono cariare; divise l'Italia durante l'ultima guerra; Sono divise in minuti; Tipo di pagamento in quote suddivise nel tempo; Stadio che Juve e Torino condivise ro fino al 2006; Liquore esportato dalla Giamaica; Il tipico mantello che si infila dalla testa; Rapaci dalla voce simile a un miagolio; La Casa automobilistica anglo-francese che fu assorbita dalla Peugeot;