Soluzione 7 lettere : VERSORE

Curiosità/Significato su: Un segmento usato in fisica anche un greco, ignaro dei rudimenti del calcolo infinitesimale, "vedesse" altrettanto bene che ogni somma: un segmento + mezzo segmento + un quarto ...

