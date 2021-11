La definizione e la soluzione di: Scrisse con Engels il Manifesto del Partito Comunista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MARX

Curiosità/Significato su: Scrisse con Engels il Manifesto del Partito Comunista l'Unità, 1946. Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto del Partito comunista, Roma, Rinascita, 1947. Karl Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Roma ...

Altre definizioni con scrisse; engels; manifesto; partito; comunista; scrisse La morie a Venezia; Elias: scrisse Auto da fé; scrisse Il corvo iniz; scrisse "Margherita Pusterla"; Era tedesca in un libro di Marx ed engels ; Si ricorda con engels ; manifesto teatrale; La Castellina storica giornalista de Il manifesto ; Un manifesto cantato da Claudio Baglioni; Isola in cui fu scritto un manifesto sull'Europa; Il partito di Berlinguer sigla; Il partito di don Sturzo; Lettura delle note musicali sullo spartito ; Il Gianfranco ex segretario del partito Radicale; L'Armando che fu senatore comunista ; Cognome di Antonio, filosofo e politico comunista ; Tina, fotografa e attivista comunista nata a Udine; Nome con cui era nota l'Internazionale comunista ;