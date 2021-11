La definizione e la soluzione di: La prepara chi deve partire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALIGIA

Curiosità/Significato su: La prepara chi deve partire Savastano, cioè Pietro, si trovano nella stessa classe. Quando la scorta prepara Patrizia per la testimonianza, Walter Ruggeri riesce a farle confessare quello ...

Altre definizioni con prepara; deve; partire; Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina; prepara ti per il ripieno; di potassio: si usa per prepara re fuochi d'artificio; prepara to per l'uso; Si deve evitare di prestarlo alle critiche; Chi riceve degli ospiti, deve fare quelli di casa; La punta chi deve alzarsi presto; Ogni ditta deve averlo; Sciogliere gli ormeggi e partire ; Si calcola a partire dalla nascita; Si prepara per partire ; A partire da questo luogo... aulico; Ultime Definizioni