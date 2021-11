La definizione e la soluzione di: I pezzi più pregiati d'una collezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UNICI

Curiosità/Significato su: I pezzi piu pregiati d una collezione tempietto-scrigno, ovvero un mobile ottagonale che custodiva i pezzi più piccoli e pregiati della collezione; il pavimento venne realizzato a intarsi marmorei. ...

Altre definizioni con pezzi; pregiati; collezione; pezzi di musica; Una macchina per lavorare pezzi ; pezzi di fettucce; Corti pezzi d’artiglieria; La arte di lavorare legni pregiati ; Un sinonimo dispregiati vo di mendicante; Fonditori di metalli pregiati ; Termine dispregiati vo per il gabinetto; Tale è un oggetto da collezione ; collezione di pellicole per il grande schermo; Oggetto riprodotto in scala, spesso da collezione ; I pezzi che danno pregio alla collezione ; Ultime Definizioni