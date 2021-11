La definizione e la soluzione di: Un materiale come il polietilene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PLASTICA

Curiosità/Significato su: Un materiale come il polietilene Il polietilene (noto anche come politene) è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la più comune fra le materie plastiche. Viene spesso indicato con ...

Altre definizioni con materiale; come; polietilene; materiale per natanti; materiale per lavoretti scolastici; Il materiale di molte mute da sub; materiale edile per la levigatura delle superfici; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Ha come scusa... la sua vocazione all’economia; Il gentile sa come ci si comporta; Un’arma come la misericordia; La sigla del polietilene ; Ultime Definizioni