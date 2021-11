La definizione e la soluzione di: Lungo fiume che nasce nel Tibet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BRAHMAPUTRA

Curiosità/Significato su: Lungo fiume che nasce nel Tibet in bengali) è un fiume asiatico che nasce nel Tibet sud-occidentale, dove prende il nome Yarlung Tsangpo, e scorre verso est, lungo il versante settentrionale ...

Altre definizioni con lungo; fiume; nasce; tibet; Stanno a lungo in immersione; Il più lungo fiume europeo; Lo ha lungo il girasole; Moratti ne è stato a lungo presidente; fiume centro-europeo; Il fiume di Sankt Moritz; Ai lati del fiume ; fiume che bagna Lione; nasce col cappello in testa; nasce da Pian del Re; Il fiume del Gabon che nasce in Congo; nasce in Molise e sfocia in Campania; Il Maestro supremo del buddhismo tibet ano; Il monte tra il tibet e l'India alto 7816 metri; Fiume che nasce nel tibet e sfocia nel Martaban; Tempo trascorso in tibet da Brad Pitt in un film; Ultime Definizioni