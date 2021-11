La definizione e la soluzione di: Lo si lecca solo se è gelato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CONO

Curiosità/Significato su: Lo si lecca solo se e gelato corsaro che lecca un cono gelato facendo l'occhiolino. Nel 1980 nacque il logo più conosciuto: il cono umanizzato, con gli occhi, la bocca e una linguetta ...

