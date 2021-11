La definizione e la soluzione di: C'è chi non li ha sulla lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PELI

Curiosità/Significato su: C e chi non li ha sulla lingua La lingua araba (???????????, al-?arabiyya o semplicemente ???????, ?arabi) è una lingua semitica, del gruppo centrale. È comparsa per la prima volta nell'Arabia ...

