La definizione e la soluzione di: Ci vanno i calciatori per allenarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RITIRO

Curiosità/Significato su: Ci vanno i calciatori per allenarsi Serie A. Ad ottobre, superati gli accertamenti clinici, ricomincia ad allenarsi con la squadra. Nella stagione successiva, Mirante diventa il capitano ...

Altre definizioni con vanno; calciatori; allenarsi; Non vanno suscitate; Che vanno oltre il loro limite; vanno scomparendo quelle telefoniche; Le sue piantagioni... vanno in fumo; Ha il nome sulle maglie dei calciatori ; Una categoria di giovani calciatori ; La nazionalità dei calciatori Szczesny e Zielinski; Il mister dei calciatori ; La usa il pugile per allenarsi : __ ball ing; Percorre le vasche per allenarsi ; Il partner per allenarsi ; Ultime Definizioni