Soluzione 10 lettere : DISATTENTO

Curiosità/Significato su: Ha la testa nelle nuvole Testa tra le nuvole, Pt.1 è un singolo del rapper italiano Alfa. Il brano ha visto la produzione di Yanomi. Il videoclip del brano è stato pubblicato ...

