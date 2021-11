La definizione e la soluzione di: Sta per senior. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SR

Curiosità/Significato su: Sta per senior junior (vedi anche: postergazione). Per esempio, in una procedura di fallimento i debiti verso lo Stato sono senior. Senior, album dei Röyksopp del 2010. ...

