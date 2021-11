La definizione e la soluzione di: Ci sono franchi e scelti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIRATORI

Curiosità/Significato su: Ci sono franchi e scelti Franco e Ciccio è stato un duo comico italiano formato dagli attori Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che ha goduto di particolare notorietà negli anni ...

Altre definizioni con sono; franchi; scelti; Così sono dischi e anelli; sono vicine in Cuzco; Tanti sono i pedoni per ogni scacchista; sono ... all'imperfetto; I franchi vi sconfissero i Visigoti nel 507; Sconfissero i franchi a Roncisvalle nel 778; Il re dei franchi figlio di Childerico; La sposa cattolica di Clodoveo I, re dei franchi ; scelti per ricoprire un ruolo o una funzione; Lanciatori... franchi o scelti !; I pezzi scelti per i bagni;