La definizione e la soluzione di: Sono doppie nei raddoppi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DP

Curiosità/Significato su: Sono doppie nei raddoppi per il numero di raddoppi in una partita (ma di solito, nelle sfide tra professionisti, non si supera il valore di 8, cioè tre raddoppi nella stessa partita) ...

