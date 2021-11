La definizione e la soluzione di: La rocca con il Partenone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACROPOLI

Curiosità/Significato su: La rocca con il Partenone Voce principale: Partenone. La storia del Partenone è lunga più di duemila anni e comprende numerose trasformazioni: costruito nel V secolo a.C. come tempio ...

Altre definizioni con rocca; partenone; Sottile galletta crocca nte; Quel che resta dei castelli dirocca ti; Sorta di sottilissima e crocca nte crêpe modenese; Quello di rocca è un quarzo purissimo; I templi come il partenone ; Il grande scultore autore del partenone ; La capitale con il partenone ; La capitale europea dominata dal partenone ; Ultime Definizioni