La definizione e la soluzione di: Purtroppo a quest'ora.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORMAI

Curiosità/Significato su: Purtroppo a quest ora. L'ora legale in Italia è l'anticipazione di un'ora dell'orario per sfruttare la presenza estiva del sole nelle ore mattutine. L'ora legale fu adottata ...

A quest' ora, purtroppo .; quest a donna; Per molti è come quest o; Punto della traiettoria di un astro in cui quest o è più vicino al Sole; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto "Nomadland , film vincitore di tre Oscar quest 'anno;