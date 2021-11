La definizione e la soluzione di: Il punto di appoggio della leva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FULCRO

Curiosità/Significato su: Il punto di appoggio della leva et terram commovebo" (Datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo), alludendo alla proprietà della leva. Si cita questo motto quando si domandano ...

