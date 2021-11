La definizione e la soluzione di: Si presentano per ossequio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OMAGGI

Curiosità/Significato su: Si presentano per ossequio (soprattutto paludi) sono stati sottoposti ad una particolare tutela in ossequio della Convenzione di Ramsar sottoscritta dall'Australia. Mentre altri sedici ...

Altre definizioni con presentano; ossequio; Li rappresentano le candeline sulla torta; presentano i toni rosei della carne di certi pesci; Le rappresentano le squadre ai tornei mondiali; Nell'arte sacra si rappresentano con raggi divini; Un ostentato ossequio ; Conferito per ossequio ; Lo è un atteggiamento ossequio so e dimesso; Atto d'ossequio ; Ultime Definizioni