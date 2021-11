La definizione e la soluzione di: Preparati per il ripieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRITATI

Curiosità/Significato su: Preparati per il ripieno vedi Ripieno (disambigua). Il ripieno, detto anche farcitura o farcia, è una sostanza o un insieme di alimenti che vengono utilizzati in cucina per riempire ...

Altre definizioni con preparati; ripieno; Un acido impiegato in preparati farmaceutici e fertilizzanti; I preparati vi di un trattato; Parte della medicina che studia le proprietà e le caratteristiche dei preparati curativi; preparati sul fornello; Il ripieno dei cannoli siciliani; Dolce greco di pasta fillo ripieno di crema; Un piatto sudamericano ripieno di carne o verdure; È ripieno di crema; Ultime Definizioni