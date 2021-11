La definizione e la soluzione di: Si pratica per stare in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPORT

Curiosità/Significato su: Si pratica per stare in forma Per sogno lucido si intende quel sogno avuto in coscienza del fatto di stare dormendo, situazione che saltuariamente potrebbe capitare a chiunque. Con ...

Altre definizioni con pratica; stare; forma; Ha pochissima pratica ; Una pratica alternativa alla valigia; Allevamento che si pratica mascherati; Si esercita pratica ndolo; Non stare fermo; Conquistare il castello nemico; Spostare , evitare; Listare lle di carne al sangue; forma no una cerchia; Il suffisso latino per forma re i comparativi; Non informa ti dell' accaduto; Una forma di elettroterapia; Ultime Definizioni