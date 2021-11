La definizione e la soluzione di: di potassio: si usa per preparare fuochi d'artificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLORATO

Curiosità/Significato su: di potassio: si usa per preparare fuochi d artificio teste dei fiammiferi e nei fuochi d'artificio; il tiosolfato di sodio o di ammonio si usa in fotografia come fissante per pellicole o stampe fotografiche ...

Altre definizioni con potassio; preparare; fuochi; artificio; Nome comune del carbonato di potassio ; E' noto quello di potassio ; Quello di potassio si usava come sedativo; Piccolo pesce azzurro che si può preparare in saor; Serve per preparare il pesto; Si usa per preparare il carpaccio; Serve per preparare tramezzini caldi; La regione dell'India che dà nome a spediali fuochi ; In mezzo ai fuochi ; Si festeggia il 1° gennaio con fuochi d'artificio; Scoppiano a capodanno fuochi d'__; artificio so, privo di spontaneità; Esplodono illuminando il cielo: __ d'artificio ; Fuoco d'artificio ; Un sinonimo di artificio so; Ultime Definizioni