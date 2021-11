La definizione e la soluzione di: La pianta detta anche soffione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TARASSACO

Curiosità/Significato su: La pianta detta anche soffione Disambiguazione – "Soffione" rimanda qui. Se stai cercando il fenomeno geofisico, vedi Soffione boracifero. Il taràssaco comune (Taraxacum officinale [Weber ...

_ vera: pianta grassa; La compianta Moira del circo; Una pianta come il capelvenere; La pianta il cui fusto sotterraneo ha odore di pepe; La scuderia italiana di F. 1 oggi detta Alpha Tauri; Cosi è detta una tosse; Cosi è detta l'attinia; E' detta anche rondò; Si cucina anche al blu; Mobili per la bianche ria; Legge anche i DVD; Era anche detto JFK; Tarasacco, soffione o __;