La definizione e la soluzione di: Il periodo in cui scomparvero i rettili giganteschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CRETACEO

Curiosità/Significato su: Il periodo in cui scomparvero i rettili giganteschi L'alligatore e il coccodrillo scomparvero dall'Europa in seguito al progressivo raffreddarsi del clima. I serpenti (compresi quelli velenosi come il serpente ...

Altre definizioni con periodo; scomparvero; rettili; giganteschi; periodo di siccità dei corsi d'acqua; Il periodo preistorico di un film di Spielberg; Il periodo in cui le due Camere sono in carica; Che vive nel nostro medesimo periodo di esistenza; Luogo pieno di rettili ; Una teca in cui tenere rettili o ragni; rettili che cambiano colore; Uccelli cacciatori di rettili ; giganteschi , colossali; Insetti dai giganteschi nidi; giganteschi edifici egiziani; Flutti giganteschi ; Ultime Definizioni