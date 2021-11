La definizione e la soluzione di: Perdere la propria salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMALARSI

Curiosità/Significato su: Perdere la propria salute suo padre di 61 anni. Anche a causa di ciò, Shizumi iniziò a perdere la propria salute mentale e ad assumere comportamenti violenti. Il 20 gennaio 1998 ...

Altre definizioni con perdere; propria; salute; Si indossa per evitare di disperdere agenti patogeni; Si può perdere ... quello dell’intelletto; Può perdere il servizio; perdere con un sinonimo; Confiscare, appropria rsi con autorità di qualcosa; L'appropria zione indebita del pubblico ufficiale; Trasferire o utilizzare dei fondi impropria mente; E' propria di ciò che non produce nulla; Rimessi in salute ; Pericolose per la salute ; Realizzato per... aiutare a stare in salute ; Alla salute ; Ultime Definizioni