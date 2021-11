La definizione e la soluzione di: A Parigi c'è quella de la Cité. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILE

Curiosità/Significato su: A Parigi c e quella de la Cite L'Île de la Cité è una delle due isole fluviali della Senna (l'altra è l'Île Saint-Louis), al centro di Parigi, dove la città medievale fu rifondata. ...

