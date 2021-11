La definizione e la soluzione di: Non informati dell' accaduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IGNARI

Curiosità/Significato su: Non informati dell accaduto Gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti ...

