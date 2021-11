La definizione e la soluzione di: Molti la ascoltano con gli smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUSICA

Curiosità/Significato su: Molti la ascoltano con gli smartphone dotati molti smartphone. Uno dei problemi riscontrati con l'avvento delle reti Long Term Evolution (LTE) è una sovrapposizione delle bande: la banda ISM ...

L'hanno molti trenini di montagna; Per molti è la primaria; Lo diventano molti vitelli; Per molti è come questo; La ascoltano i giurati; Molti la ascoltano con Spotify; Si ascoltano in chiesa; I romanzi che si ascoltano ; Un tipo di schermo degli smartphone ; Vi si digitano le lettere su PC o smartphone ; Il tocco sullo smartphone ; Una "card" degli smartphone