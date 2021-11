La definizione e la soluzione di: L'agrume simile a un grosso limone bitorzoluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CEDRO

Curiosità/Significato su: L agrume simile a un grosso limone bitorzoluto

Altre definizioni con agrume; simile; grosso; limone; bitorzoluto; Il grosso agrume che può essere rosa; In mezzo all'agrume ; agrume che accompagna il pesce; Olezzano nell'agrume to; E' simile alla quercia; Arma simile all’arco; Rapaci dalla voce simile a un miagolio; Frutto simile al baccello; Un grosso vaso per l'olio; grosso pesce d'acqua dolce; grosso autoarticolato; Un grosso palmipede; Lo è il sapore del limone ; Sorbetto al limone alcolico; Condimento milanese con prezzemolo, aglio e limone ; Ghiacciolo Algida alla coca cola, fragola e limone ; Un bitorzoluto prodotto dell'orto; bitorzoluto come un tronco d'albero; Piccolo anfibio bitorzoluto ; Ultime Definizioni