La definizione e la soluzione di: Si impugna per giocare a biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STECCA

Curiosità/Significato su: Si impugna per giocare a biliardo desiderio di aiutare Dean. Quest'ultimo intanto va in un bar e gioca a biliardo con alcuni ragazzi finché non arriva Rowena che manipola le loro menti ...

Altre definizioni con impugna; giocare; biliardo; impugna no i remi; L’impugna tura della sciabola; L’impugna il chirurgo; La impugna il taglialegna; giocare come Ronaldo; Si può giocare brutto; giocare al pinball; Un volume di narrativa... da giocare ing; Si colpisce a biliardo ; In mezzo al biliardo ; Un gioco al biliardo ; Bazzecola un gioco sul biliardo ; Ultime Definizioni