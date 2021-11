La definizione e la soluzione di: Impegna chi l'ha assunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OBBLIGO

Curiosità/Significato su: Impegna chi l ha assunto sede di inaugurazione dell'anno giudiziario. In caso di impegni di spesa irregolarmente assunti nell'acquisizione di beni e servizi degli enti locali, ...

