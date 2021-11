La definizione e la soluzione di: Si dice di situazione che si vorrebbe far rivivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MINESTRA RISCALDATA

Curiosità/Significato su: Si dice di situazione che si vorrebbe far rivivere la situazione. Quando finalmente le due si ritrovano da sole, Meredith prova a parlarle sinceramente: le dice di essere felicemente fidanzata, ma che non ...

Altre definizioni con dice; situazione; vorrebbe; rivivere; Cade sempre in dice mbre; Si dice di desideri non appagabili; Si dice di spese da nulla; Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu; Padroneggiare una situazione senza rischi; In termini legali, situazione attuale lat; Uscire bene da una situazione difficile; situazione di nervosismo, di tensione; Persona giusta che si vorrebbe accanto: partner __; Cosi è chi vorrebbe ; Chi la prende non vorrebbe essere sentito; Il mondo... come lo si vorrebbe ; Ultime Definizioni