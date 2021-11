La definizione e la soluzione di: Si dice di bimbo piccolo e magro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAGNETTO

Curiosità/Significato su: Si dice di bimbo piccolo e magro se ha voglia di dormire visto che giocando disturba le altre persone; il bimbo però non ne vuole sapere e una signora dice alla mamma di non preoccuparsi ...

